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09:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Голден Стэйт» проиграл «Мемфису» и не вышел в плей-офф НБА

В плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» дома в овертайме проиграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 112:117 и не сыграет в плей-офф.

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Источник: AP 2021

В составе победителей лучшими на площадке были Джа Морант (35 очков), Диллон Брукс (14 очков) и Грейсон Аллен (12 очков). У «Уорриорз» наиболее результативными в игре стали Стефен Карри (39 очков), Эндрю Уиггинс (22 очка и 10 подборов) и Джордан Пул (19 очков).

Таким образом, «Гриззлиз» получили последнюю путёвку в плей-офф от Западной конференции НБА. В первом раунде плей-офф НБА «Мемфис» сыграет против «Юты Джаз».

Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Стэйт» со 111 очками занял восьмое место в Западной конференции, а «Мемфис» со 110 очками — девятое.

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