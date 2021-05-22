«Голден Стэйт» проиграл «Мемфису» и не вышел в плей-офф НБА

В составе победителей лучшими на площадке были Джа Морант (35 очков), Диллон Брукс (14 очков) и Грейсон Аллен (12 очков). У «Уорриорз» наиболее результативными в игре стали Стефен Карри (39 очков), Эндрю Уиггинс (22 очка и 10 подборов) и Джордан Пул (19 очков).