«Голден Стэйт» проиграл «Мемфису» и не вышел в плей-офф НБА
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В составе победителей лучшими на площадке были Джа Морант (35 очков), Диллон Брукс (14 очков) и Грейсон Аллен (12 очков). У «Уорриорз» наиболее результативными в игре стали Стефен Карри (39 очков), Эндрю Уиггинс (22 очка и 10 подборов) и Джордан Пул (19 очков).
Таким образом, «Гриззлиз» получили последнюю путёвку в
Напомним, в регулярном чемпионате «Голден Стэйт» со 111 очками занял восьмое место в Западной конференции, а «Мемфис» со 110 очками — девятое.