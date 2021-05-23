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01:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Вакцинированные тренеры клубов НБА смогут работать на матчах без масок

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) проинформировала главных тренеров команд о том, что они могут находиться на скамейке во время матчей без масок, если сделали прививку от коронавируса, сообщает АП.

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Как отмечает агентство, прошедшие полный курс вакцинации главные тренеры могут отказаться от масок после представления перед игрой, а также после большого перерыва до завершения игры.

В специальном пояснении, отправленной тренерам в субботу за несколько часов до первого матча плей-офф между «Милуоки» и «Майами», также говорится, что главные тренеры должны надевать маски в перерыве, во время разминок, перед началом третьей четверти и после игры. Если тренеры двух команд решат пообщаться на площадке после игры, рекомендуется использовать маски.

При этом помощники тренера и игроки по-прежнему должны будут носить маски в зоне скамейки запасных.

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