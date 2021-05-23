СМИ: Вакцинированные тренеры клубов НБА смогут работать на матчах без масок

Как отмечает агентство, прошедшие полный курс вакцинации главные тренеры могут отказаться от масок после представления перед игрой, а также после большого перерыва до завершения игры.

В специальном пояснении, отправленной тренерам в субботу за несколько часов до первого матча плей-офф между «Милуоки» и «Майами», также говорится, что главные тренеры должны надевать маски в перерыве, во время разминок, перед началом третьей четверти и после игры. Если тренеры двух команд решат пообщаться на площадке после игры, рекомендуется использовать маски.