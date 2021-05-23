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08:35 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Клипперс» в матче плей-офф НБА

ТАСС, 23 мая. «Лос-Анджелес Клипперс» дома проиграл «Далласу» со счетом 103:113 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого 31 очко, 10 подборов и 11 передач. В составе «Клипперс» больше всего очков набрал форвард Кавай Леонард (26).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 26 мая в Лос-Анджелесе.

«Даллас» в регулярном чемпионате занял пятое место в Западной конференции, «Клипперс» стали четвертыми.

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