Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Клипперс» в матче плей-офф НБА
ТАСС, 23 мая. «Лос-Анджелес Клипперс» дома проиграл «Далласу» со счетом 103:113 в первом матче серии первого раунда
ТАСС, 23 мая. «Лос-Анджелес Клипперс» дома проиграл «Далласу» со счетом 103:113 в первом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого 31 очко, 10 подборов и 11 передач. В составе «Клипперс» больше всего очков набрал форвард Кавай Леонард (26).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 26 мая в
«Даллас» в регулярном чемпионате занял пятое место в Западной конференции, «Клипперс» стали четвертыми.