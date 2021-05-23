«Бруклин» повел в серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостоном»
ТАСС, 23 мая. «Бруклин» дома победил «Бостон» со счетом 104:93 в первом матче серии первого раунда
ТАСС, 23 мая. «Бруклин» дома победил «Бостон» со счетом 104:93 в первом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 32 очка и 12 подборов. В составе «Бостона» больше всего очков набрал форвард Джейсон Тейтум (22).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 26 мая в
«Бруклин» в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, «Бостон» стал седьмым и вышел в