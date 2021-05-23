«Бруклин» повел в серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостоном»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 32 очка и 12 подборов. В составе «Бостона» больше всего очков набрал форвард Джейсон Тейтум (22).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 26 мая в Нью-Йорке.