«Лейкерс» стартовали в плей-офф НБА с поражения от «Финикса»
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Финикс Санз» в первом матче серии первого раунда
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Финикс Санз» в первом матче серии первого раунда
Самым результативным у победителей стал Девин Букер, набравший 34 очка. Деандре Эйтон оформил
Счет в серии стал 1−0 в пользу «Финикса». Напомним, что «Лейкерс» — действующие чемпионы НБА.
НБА.
«Финикс» — «Лейкерс» — 99:90 (32:25, 21:20, 28:23, 18:22).
«Финикс: Букер (34), Эйтон (21 + 16 подборов), Бриджес (10), Джонсон (10).
«Лейкерс: Джеймс (18 + 10 передач), Шредер (14), Дэвис (13), Драммонд (12), Харрелл (12), Карузо (10).
Счет в серии: 1−0.