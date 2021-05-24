«Лейкерс» стартовали в плей-офф НБА с поражения от «Финикса»

Самым результативным у победителей стал Девин Букер, набравший 34 очка. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл — 21 очко и 16 подборов. У проигравших дабл-дабл из 18 очков и 10 передач сделал Леброн Джеймс, а Энтони Дэвис заработал 13 очков.