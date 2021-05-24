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08:51 (мск), источник: Sport24

«Лейкерс» стартовали в плей-офф НБА с поражения от «Финикса»

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Финикс Санз» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 90:99.

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Самым результативным у победителей стал Девин Букер, набравший 34 очка. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл — 21 очко и 16 подборов. У проигравших дабл-дабл из 18 очков и 10 передач сделал Леброн Джеймс, а Энтони Дэвис заработал 13 очков.

Счет в серии стал 1−0 в пользу «Финикса». Напомним, что «Лейкерс» — действующие чемпионы НБА.

НБА. Плей-офф

«Финикс» — «Лейкерс» — 99:90 (32:25, 21:20, 28:23, 18:22).

«Финикс: Букер (34), Эйтон (21 + 16 подборов), Бриджес (10), Джонсон (10).

«Лейкерс: Джеймс (18 + 10 передач), Шредер (14), Дэвис (13), Драммонд (12), Харрелл (12), Карузо (10).

Счет в серии: 1−0.

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