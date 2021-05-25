Яннис Адетокумбо стал чеканить мяч во время паузы при «+29»
Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо приступил к жонглированию мяча ногами во время паузы во втором матче серии с «Хит» при «+29» в пользу своей команды.
Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо приступил к жонглированию мяча ногами во время паузы во втором матче серии с «Хит» при «+29» в пользу своей команды.
Адетокумбо оказался на паркете после борьбы с одним из соперников, а после того, как поднялся, предпочел продемонстрировать футбольные навыки.
На счету грека 31 очко, 13 подборов и 6 передач, «Бакс» повели в серии 2−0.