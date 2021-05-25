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09:12 (мск), источник: Sports.Ru

Яннис Адетокумбо стал чеканить мяч во время паузы при «+29»

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо приступил к жонглированию мяча ногами во время паузы во втором матче серии с «Хит» при «+29» в пользу своей команды.

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Адетокумбо оказался на паркете после борьбы с одним из соперников, а после того, как поднялся, предпочел продемонстрировать футбольные навыки.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету грека 31 очко, 13 подборов и 6 передач, «Бакс» повели в серии 2−0.

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