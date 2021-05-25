Яннис Адетокумбо стал чеканить мяч во время паузы при «+29»

Яннис Адетокумбо стал чеканить мяч во время паузы при «+29»

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо приступил к жонглированию мяча ногами во время паузы во втором матче серии с «Хит» при «+29» в пользу своей команды.