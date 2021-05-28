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09:25 (мск), источник: ТАСС

«Милуоки» разгромил «Майами» в третьем матче серии плей-офф НБА

ТАСС, 28 мая. «Милуоки» на выезде победил «Майами» со счетом 113:84 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 22 очка. Дабл-даблы оформили его одноклубники Яннис Адетокунбо (17 очков + 17 подборов) и Дрю Холидей (19 очков + 12 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет в Майами 29 мая. По итогам регулярного чемпионата «Майами» занял шестое место в таблице Восточной конференции, «Милуоки» стал третьим.

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