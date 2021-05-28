«Милуоки» разгромил «Майами» в третьем матче серии плей-офф НБА
ТАСС, 28 мая. «Милуоки» на выезде победил «Майами» со счетом 113:84 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 28 мая. «Милуоки» на выезде победил «Майами» со счетом 113:84 в третьем матче серии первого раунда
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 22 очка.
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет в Майами 29 мая. По итогам регулярного чемпионата «Майами» занял шестое место в таблице Восточной конференции, «Милуоки» стал третьим.