«Милуоки» разгромил «Майами» в третьем матче серии плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 22 очка. Дабл-даблы оформили его одноклубники Яннис Адетокунбо (17 очков + 17 подборов) и Дрю Холидей (19 очков + 12 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Милуоки». Следующий матч пройдет в Майами 29 мая. По итогам регулярного чемпионата «Майами» занял шестое место в таблице Восточной конференции, «Милуоки» стал третьим.