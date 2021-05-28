В США уволили полицейского, который высмеял Леброна Джеймса

Девушку застрелил белый полицейский Николас Рирдон. Джеймс опубликовал фото Рирдона с подписью «Ты следующий», но позже удалил запись. Действия Джеймса вызвали шквал критики в его адрес. Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр опубликовал в ТикТок высмеивающее Леброна видео с импровизированным сценарием, в котором чернокожий мужчина пытается нанести удар ножом другому чернокожему.

В управлении маршалов Белвью, где работает Сильвестр, осудили видео и решили расстаться с офицером.



«Сделанные Сильвестром заявления не представляют точку зрения, которой придерживается управление маршалов Белвью. Управление маршалов Белвью всегда настаивает на том, чтобы наши сотрудники взаимодействовали с гражданами в дружеской и профессиональной манере», — приводит текст заявления управления Clutch Points.



После внутреннего расследования Сильвестра уволил. В управлении объяснили, что содержание выложенного в соцсеть видео не было прямой причиной увольнения, но решение принято в связи с «нарушением нескольких чётко установленных правил полицейской службы города и штата».