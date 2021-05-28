Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швеция
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Казахстан
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Дания
Беларусь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Латвия
Норвегия
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
21Сборная США обыграла Канаду
9Сборная России по пути на тренировку
09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

В США уволили полицейского, который высмеял Леброна Джеймса

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в апреле неоднозначно высказался в «Твиттере» по поводу убийства 16-летней афроамериканки Макайи Брайант в Колумбусе, штат Огайо.

Наверх
Источник: Reuters

Девушку застрелил белый полицейский Николас Рирдон. Джеймс опубликовал фото Рирдона с подписью «Ты следующий», но позже удалил запись.

Действия Джеймса вызвали шквал критики в его адрес. Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр опубликовал в ТикТок высмеивающее Леброна видео с импровизированным сценарием, в котором чернокожий мужчина пытается нанести удар ножом другому чернокожему.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Объявлены кандидаты на все награды НБА. Леброн, Яннис и Дончич не претендуют на MVP

В управлении маршалов Белвью, где работает Сильвестр, осудили видео и решили расстаться с офицером.

«Сделанные Сильвестром заявления не представляют точку зрения, которой придерживается управление маршалов Белвью. Управление маршалов Белвью всегда настаивает на том, чтобы наши сотрудники взаимодействовали с гражданами в дружеской и профессиональной манере», — приводит текст заявления управления Clutch Points.

После внутреннего расследования Сильвестра уволил. В управлении объяснили, что содержание выложенного в соцсеть видео не было прямой причиной увольнения, но решение принято в связи с «нарушением нескольких чётко установленных правил полицейской службы города и штата».

 Бегуны замёрзли насмерть на марафоне в Китае! Кто виноват?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Какое место Россия займет в группе? Все расклады ЧМ-2021
Чешские хоккеисты обыграли шведов, уступая 0:2 в третьем периоде
Сергей Бобровский приедет в сборную России на ЧМ в Ригу
Свечников и «Каролина» с блеском вышли во второй раунд плей-офф
Магия Итудиса: ЦСКА начинает борьбу в «Финале четырех» Евролиги
Тарасова: Ну, проиграют Загитова и Медведева на ОИ. Им это надо?
Две девушки экс-бойцы UFC проведут бой на голых кулаках
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь