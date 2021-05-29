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08:27 (мск), источник: ТАСС

«Атланта» вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НБА с «Нью-Йорком»

ТАСС, 29 мая. «Атланта» дома обыграла «Нью-Йорк» со счетом 105:94 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз, набравший 30 очков. Дабл-даблы на счету его одноклубника Джулиуса Рэндла (14 очков + 11 подборов) и игроков «Атланты» Трэя Янга (21 очко + 14 передач) и Клинта Капелы (13 очков + 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Атланты». Следующий матч пройдет 30 мая в Атланте.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк» занял четвертое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.

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