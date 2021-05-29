«Атланта» вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НБА с «Нью-Йорком»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз, набравший 30 очков. Дабл-даблы на счету его одноклубника Джулиуса Рэндла (14 очков + 11 подборов) и игроков «Атланты» Трэя Янга (21 очко + 14 передач) и Клинта Капелы (13 очков + 12 подборов).