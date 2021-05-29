«Атланта» вышла вперед в серии первого раунда плей-офф НБА с «Нью-Йорком»
ТАСС, 29 мая. «Атланта» дома обыграла «Нью-Йорк» со счетом 105:94 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 29 мая. «Атланта» дома обыграла «Нью-Йорк» со счетом 105:94 в третьем матче серии первого раунда
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз, набравший 30 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Атланты». Следующий матч пройдет 30 мая в Атланте.
По итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк» занял четвертое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.