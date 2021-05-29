«Бостон» обыграл «Бруклин» и сократил отставание в серии плей-офф НБА
ТАСС, 29 мая. «Бостон» дома победил «Бруклин» со счетом 125:119 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 29 мая. «Бостон» дома победил «Бруклин» со счетом 125:119 в третьем матче серии первого раунда
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 50 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 31 мая в Бостоне.
По итогам регулярного чемпионата «Бруклин» занял второе место в таблице Восточной конференции, «Бостон» стал седьмым и вышел в