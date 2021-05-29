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09:04 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Бруклин» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

ТАСС, 29 мая. «Бостон» дома победил «Бруклин» со счетом 125:119 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 50 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Тристан Томпсон (19 очков + 13 подборов) и атакующий защитник «Бруклина» Джеймс Харден (41 очко + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 31 мая в Бостоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам регулярного чемпионата «Бруклин» занял второе место в таблице Восточной конференции, «Бостон» стал седьмым и вышел в плей-офф, обыграв в раунде плей-ин «Вашингтон».

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