«Бостон» обыграл «Бруклин» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 50 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Тристан Томпсон (19 очков + 13 подборов) и атакующий защитник «Бруклина» Джеймс Харден (41 очко + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Бруклина». Следующий матч пройдет 31 мая в Бостоне.

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