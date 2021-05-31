«Финикс» обыграл «Лейкерс» и сравнял счет в серии
«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Финикс Санс» в четвертом матче серии
«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Финикс Санс» в четвертом матче серии
Встреча завершилась со счетом 92:100. В составе победителей самым результативным стал Крис Пол, набравший 18 очков, Деандре Эйтон записал на свое имя 14 очков и 17 подборов.
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил
Пятый матч противостояния запланирован на 2 июня.
НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Финикс Санс» (Финикс) — 92:100 (24:23, 26:31, 15:27, 27:19).
Счет в серии — 2:2.