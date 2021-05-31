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09:51 (мск), источник: Матч ТВ

«Финикс» обыграл «Лейкерс» и сравнял счет в серии

«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Финикс Санс» в четвертом матче серии плей-офф НБА.

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Источник: AFP 2021

Встреча завершилась со счетом 92:100. В составе победителей самым результативным стал Крис Пол, набравший 18 очков, Деандре Эйтон записал на свое имя 14 очков и 17 подборов.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 25 очков и 12 подборов. Счет в серии стал равным — 2:2.

Пятый матч противостояния запланирован на 2 июня.

НБА

Плей-офф

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Финикс Санс» (Финикс) — 92:100 (24:23, 26:31, 15:27, 27:19).

Счет в серии — 2:2.

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