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09:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Клипперс» разгромили «Даллас» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА

В четвёртом матче ¼ финала плей-офф Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде разгромил «Даллас Маверикс» со счётом 106:81 и сравнялся в серии — 2:2.

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Источник: AFP 2021

В составе победителей лучшими в игре были Кавай Леонард (29 очков и 10 подборов), Пол Джордж (20 очков и девять подборов) и Реджи Джексон (15 очков). У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (19 очков), Кристапс Порзингис (28 очков) и Бобан Марьянович (12 очков).

Следующий матч между этими командами пройдёт 3 июня.

Ранее в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» на выезде разгромил «Бостон Селтикс» со счётом 141:126 и повёл в серии 3:1. Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внёс форвард Кевин Дюрант, набравший 42 очка и совершивший четыре подбора и пять передач.

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