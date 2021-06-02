Четыре российских игрока выставили свои кандидатуры на драфт НБА-2021

В драфте примут участие четыре российских баскетболиста — защитник «Автодора» Никита Михайловский, защитник «Басконии» Павел Савков, центровой ЦСКА Александр Шашков и форвард «Химок» Владислав Одиноков.

Церемония драфта НБА состоится 29 июля. В первом и втором раундах суммарно будет выбрано 60 баскетболистов.