«Бостон» объявил об уходе главного тренера и генерального менеджера
«Бостон» на официальном сайте объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям.
«Бостон» на официальном сайте объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям.
В том числе, Стивенс будет заниматься поисками нового главного тренера.
Дэнни Эйндж уходит с поста президента по баскетбольным операциям. Он еще некоторое время продолжит работать во
«Бруклин» дома победил «Бостон» со счетом 123:109 в пятом матче серии первого раунда
«Бруклин» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−1. Команда из
До этого в четырех сезонах подряд «Селтикс» доходили как минимум до второго раунда.