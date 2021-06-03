«Атланта» впервые за пять лет вышла во второй раунд плей-офф НБА
В первом раунде «Атланта» обыграла «Нью-Йорк».
В первом раунде «Атланта» обыграла «Нью-Йорк».
ТАСС, 3 июня. «Атланта» на выезде обыграла «Нью-Йорк» со счетом 105:94 в пятом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, набравший 36 очков.
«Атланта» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1 и вышла во второй раунд
По итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк» занял четвертое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.