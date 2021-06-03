«Атланта» впервые за пять лет вышла во второй раунд плей-офф НБА

«Атланта» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1 и вышла во второй раунд плей-офф впервые с сезона-2015/16. Тогда команда обыграла «Бостон» (4−2 в серии), но затем уступила «Кливленду» (2−4). Во втором раунде «Атланта» сыграет с «Филадельфией».