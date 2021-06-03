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08:48 (мск), источник: ТАСС

«Атланта» впервые за пять лет вышла во второй раунд плей-офф НБА

В первом раунде «Атланта» обыграла «Нью-Йорк».

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Источник: AP 2021

ТАСС, 3 июня. «Атланта» на выезде обыграла «Нью-Йорк» со счетом 105:94 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, набравший 36 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Клинт Капела (14 очков + 15 подборов) и форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл (23 очка + 13 подборов).

«Атланта» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1 и вышла во второй раунд плей-офф впервые с сезона-2015/16. Тогда команда обыграла «Бостон» (4−2 в серии), но затем уступила «Кливленду» (2−4). Во втором раунде «Атланта» сыграет с «Филадельфией».

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По итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк» занял четвертое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.

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