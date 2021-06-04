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10:35 (мск), источник: ТАСС

«Денвер» обыграл «Портленд» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

ТАСС, 4 июня. «Денвер» на выезде победил «Портленд» со счетом 126:115 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативными игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 36 очков. Дабл-даблы оформили игроки «Портленда» Дэмиан Лиллард (28 очков + 13 передач) и Роберт Ковингтон (11 очков + 10 подборов).

«Денвер» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2 и в третий раз подряд вышел во второй раунд, где сыграет против победителя пары «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (3−2 в серии).

По итогам регулярного чемпионата «Денвер» занял третье место в таблице Западной конференции, «Портленд» стал шестым.

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