«Денвер» обыграл «Портленд» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
ТАСС, 4 июня. «Денвер» на выезде победил «Портленд» со счетом 126:115 в шестом матче серии первого раунда
ТАСС, 4 июня. «Денвер» на выезде победил «Портленд» со счетом 126:115 в шестом матче серии первого раунда
Самым результативными игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 36 очков.
«Денвер» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2 и в третий раз подряд вышел во второй раунд, где сыграет против победителя пары «Финикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (3−2 в серии).
По итогам регулярного чемпионата «Денвер» занял третье место в таблице Западной конференции, «Портленд» стал шестым.