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10:48 (мск), источник: ТАСС

Действующий чемпион НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» вылетел в первом раунде плей-офф

ТАСС, 4 июня. «Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Финиксу» со счетом 100:113 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 47 очков. В составе «Лейкерс» больше всего очков набрал Леброн Джеймс (29).

«Финикс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2 и вышел во второй раунд, где сыграет против «Денвера». Команда пробилась в плей-офф впервые с сезона-2009/10, тогда «Финикс» дошел до финала Западной конференции, обыграв «Портленд» (4−2 в серии) и Сан-Антонио (4−0), но уступил «Лейкерс» (2−4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Леброн Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф. В плей-офф он выходил в каждом сезоне начиная с 2006 года.

Команда из Лос-Анджелеса является действующим чемпионом НБА, в финале плей-офф сезона-2019/20 «Лейкерс» выиграли у «Майами» (4−2).

По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» заняли седьмое место в таблице Западной конференции, в матче раунда плей-ин команда обыграла «Голден Стэйт». «Финикс» на Западе стал вторым.

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