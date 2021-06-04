Действующий чемпион НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» вылетел в первом раунде плей-офф
ТАСС, 4 июня. «Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Финиксу» со счетом 100:113 в шестом матче серии первого раунда
ТАСС, 4 июня. «Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Финиксу» со счетом 100:113 в шестом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 47 очков. В составе «Лейкерс» больше всего очков набрал Леброн Джеймс (29).
«Финикс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2 и вышел во второй раунд, где сыграет против «Денвера». Команда пробилась в
Леброн Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде
Команда из
По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» заняли седьмое место в таблице Западной конференции, в матче раунда