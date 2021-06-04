Действующий чемпион НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» вылетел в первом раунде плей-офф

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 47 очков. В составе «Лейкерс» больше всего очков набрал Леброн Джеймс (29).

«Финикс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−2 и вышел во второй раунд, где сыграет против «Денвера». Команда пробилась в плей-офф впервые с сезона-2009/10, тогда «Финикс» дошел до финала Западной конференции, обыграв «Портленд» (4−2 в серии) и Сан-Антонио (4−0), но уступил «Лейкерс» (2−4).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--420b4ba4edac0cf35671" data-vnd="420b4ba4edac0cf35671" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=420b4ba4edac0cf35671" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Леброн Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде плей-офф. В плей-офф он выходил в каждом сезоне начиная с 2006 года.

Команда из Лос-Анджелеса является действующим чемпионом НБА, в финале плей-офф сезона-2019/20 «Лейкерс» выиграли у «Майами» (4−2).