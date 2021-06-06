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6 июня, источник: ТАСС

«Бруклин» дома победил «Милуоки» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА

ТАСС, 6 июня. «Бруклин» дома обыграл «Милуоки» со счетом 115:107 в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого 34 очка и 11 подборов. Наибольший вклад в победу хозяев внес Кевин Дюрант, набравший 29 очков и сделавший 10 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Бруклина», на площадке которого в ночь на вторник пройдет следующий матч.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бруклин» в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, «Милуоки» стал третьим.

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