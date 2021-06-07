«Лос-Анджелес Клипперс» стал последним участником второго раунда плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Далласа» Лука Дончич, в активе которого 46 очков и 14 передач. Наибольший вклад в победу хозяев внес форвард Кавай Леонард, набравший 28 очков и сделавший 10 подборов.

Серия закончилась со счетом 4−3 в пользу команды из Лос-Анджелеса. «Клипперс» в регулярном чемпионате заняли четвертое место в Западной конференции, «Даллас» стал пятым.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abdb8a90732f2346e03" data-vnd="9abdb8a90732f2346e03" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abdb8a90732f2346e03" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.