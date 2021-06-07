«Лос-Анджелес Клипперс» стал последним участником второго раунда плей-офф НБА
ТАСС, 7 июня. «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке обыграл «Даллас» со счетом 126:111 в седьмом матче серии первого раунда
ТАСС, 7 июня. «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке обыграл «Даллас» со счетом 126:111 в седьмом матче серии первого раунда
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Далласа» Лука Дончич, в активе которого 46 очков и 14 передач. Наибольший вклад в победу хозяев внес форвард Кавай Леонард, набравший 28 очков и сделавший 10 подборов.
Серия закончилась со счетом 4−3 в пользу команды из
Во втором раунде