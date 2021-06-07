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08:56 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес Клипперс» стал последним участником второго раунда плей-офф НБА

ТАСС, 7 июня. «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке обыграл «Даллас» со счетом 126:111 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Далласа» Лука Дончич, в активе которого 46 очков и 14 передач. Наибольший вклад в победу хозяев внес форвард Кавай Леонард, набравший 28 очков и сделавший 10 подборов.

Серия закончилась со счетом 4−3 в пользу команды из Лос-Анджелеса. «Клипперс» в регулярном чемпионате заняли четвертое место в Западной конференции, «Даллас» стал пятым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором раунде плей-офф «Клипперс» сыграют с «Ютой». В другом противостоянии Западной конференции встретятся «Денвер» и «Финикс». В Восточной конференции «Филадельфия» проиграла первый матч серии «Атланте», а «Милуоки» уступил «Бруклину».

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