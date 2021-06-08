«Бруклин» разгромил «Милуоки» с разницей +39 и повёл в серии 2−0

В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (32 очка), Кайри Ирвинг (22 очка), Брюс Браун (13 очков) и Джо Харрис (13 очков). У «Милуоки» наиболее результативными в матче стали Яннис Адетокунбо (18 очков и 11 подборов), Крис Миддлтон (17 очков) и Джру Холидэй (13 очков).