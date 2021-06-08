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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Определён тренер года в НБА

Наставник «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо признан лучшим главным тренером года в НБА, сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: AFP 2021

Тибодо привел «Нью-Йорк Никс» к первому плей-офф за 8 лет.

Тибодо второй раз за карьеру признаётся лучшим тренером года. В сезоне-2010/2011 Тибодо стал обладателем награды во время работы в «Чикаго Буллз».

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Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс получил больше голосов за первое место (45), чем Тибодо (43). Тем не менее, Тибодо заработал 351 очко, а Уильямс — 340 очков. Разница в 11 очков стала наименьшей с тех пор, как нынешний формат голосования был введен в сезоне-2002/2003.

Главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер занял третье место с 161 очком (10 голосов за первое место).

Тибодо — первый главный тренер «Никс» после Пэта Райли (сезон-1992/1993), получивший награду.

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