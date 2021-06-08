Определён тренер года в НБА

Тибодо второй раз за карьеру признаётся лучшим тренером года. В сезоне-2010/2011 Тибодо стал обладателем награды во время работы в «Чикаго Буллз».

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс получил больше голосов за первое место (45), чем Тибодо (43). Тем не менее, Тибодо заработал 351 очко, а Уильямс — 340 очков. Разница в 11 очков стала наименьшей с тех пор, как нынешний формат голосования был введен в сезоне-2002/2003.