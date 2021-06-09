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09:07 (мск), источник: ТАСС

Никола Йокич признан MVP сезона в НБА

ТАСС, 9 июня. Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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В прошедшем регулярном чемпионате Йокич набирал в среднем за игру 26,4 очка, делал 8,3 передачи и 10,8 подбора. Он стал первым сербским игроком, получившим эту награду.

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По информации портала The Athletic, Йокич по итогам голосования набрал 971 очко. Вторым стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (586 очков), третьим — разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (453). Обладатель награды по итогам двух предыдущих сезонов Яннис Адетокунбо («Милуоки») занял четвертое место, набрав 348 очков.

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Йокич был выбран «Денвером» на драфте 2014 года под общим 41-м номером. За время выступления в НБА он три раза принимал участие в Матче всех звезд.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата «Денвер» занял третье место в таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда обыграла «Портленд» (4−2 в серии). Во втором раунде «Денвер» встречается с «Финиксом» (0−1).

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