Никола Йокич признан MVP сезона в НБА

В прошедшем регулярном чемпионате Йокич набирал в среднем за игру 26,4 очка, делал 8,3 передачи и 10,8 подбора. Он стал первым сербским игроком, получившим эту награду.

По информации портала The Athletic, Йокич по итогам голосования набрал 971 очко. Вторым стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (586 очков), третьим — разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (453). Обладатель награды по итогам двух предыдущих сезонов Яннис Адетокунбо («Милуоки») занял четвертое место, набрав 348 очков.

Йокич был выбран «Денвером» на драфте 2014 года под общим 41-м номером. За время выступления в НБА он три раза принимал участие в Матче всех звезд.