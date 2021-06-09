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10:20 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Атлантой»

ТАСС, 9 июня. «Филадельфия» дома со счетом 118:102 обыграла «Атланту» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (40 очков + 13 подборов). В составе «Атланты» дабл-дабл на счету Трэя Янга (21 очко + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 12 июня на площадке «Атланты».

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.

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