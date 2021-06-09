«Филадельфия» сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Атлантой»
ТАСС, 9 июня. «Филадельфия» дома со счетом 118:102 обыграла «Атланту» во втором матче серии второго раунда
ТАСС, 9 июня. «Филадельфия» дома со счетом 118:102 обыграла «Атланту» во втором матче серии второго раунда
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 12 июня на площадке «Атланты».
По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.