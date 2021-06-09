Леброн Джеймс в следующем сезоне сменит игровой номер

В следующем сезоне он будет играть под 6-м номером, а не под привычным 23-м, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

«Финикс» победил «Лейкерс» Леброна Джеймса в шестом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 113:100 (4−2).

36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде.

До серии с «Санз» Джеймс имел результат 14−0 в сериях первого раунда. Ранее он играл в плей-офф в составе «Кливленда» (9−0 в первом раунде), «Майами» (4−0) и «Лейкерс» в сезоне-2019/20 (1−0).