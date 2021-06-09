Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Португалия
Израиль
20
Футбол. Сборные
10.06
США
Коста-Рика
Хоккей. НХЛ
10.06
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Футбол. Сборные
8.06
Франция
Болгария
30
Хоккей. НХЛ
01:30
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
02
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
31Канадцы отправили сборную России домой
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
21:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леброн Джеймс в следующем сезоне сменит игровой номер

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс намерен сменить игровой номер.

Наверх
Источник: AP 2021

В следующем сезоне он будет играть под 6-м номером, а не под привычным 23-м, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

«Финикс» победил «Лейкерс» Леброна Джеймса в шестом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 113:100 (4−2).

36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде.

До серии с «Санз» Джеймс имел результат 14−0 в сериях первого раунда. Ранее он играл в плей-офф в составе «Кливленда» (9−0 в первом раунде), «Майами» (4−0) и «Лейкерс» в сезоне-2019/20 (1−0).

Джеймс выступал под 6-м номером за «Майами», с которым он выиграл два чемпионата (2012, 2013). Затем он снова взял себе 23-й, когда вернулся в «Кливленд» и завоевал титул в 2016 году. Присоединившись к «Лейкерс», Леброн решил играть под 23-м номером.

 «Моя главная надежда — на Дзюбу. А Смолов пусть разберется в себе». Юран — о шансах сборной России на Евро
Перед Евро 2020 уже масса околоспортивных скандалов
За что арбитр Лапочкин получил запрет судить на 10 лет
УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барсы» и «Ювентуса»
«Буду на ЕВРО»: Акинфеев выложил загадочный пост
Дзюба не будет играть 90 минут. Соболев и Заболотный пригодятся
Серхио Рамос готов принять условия мадридского «Реала»
Роман Трушечкин о Евро: Пора пережить худший турнир всех времен
Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Roland Garros
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь