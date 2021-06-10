Определён лучший оборонительный игрок НБА

Гобер стал лучшим по защите по результатам голосования журналистов. Француз получил 84 из 100 первых мест, набрав в сумме 464 балла. Он опередил разыгрывающего «Филадельфии Скисерс» Бена Симмонса (287 баллов) и тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина (76).