«Милуоки» сократил отставание в серии с «Бруклином» благодаря 68 очкам Янниса и Миддлтона

Встреча прошла на арене «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась со счетом 86:83 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу первой четверти преимущество «Бакс» достигало 21 очка.

Самым результативным в составе победителей стал Крис Миддлтон — у него 35 очков и 15 подборов. Яннис Адетокунбо набрал 33 очка и сделал 14 подборов. У «Бруклина» 30 очков и 11 подборов набрал Кевин Дюрант, еще 22 — у Кайри Ирвинга.

Счет в серии стал 2−1 в пользу «Нетс». Четвертый матч команды также проведут в Милуоки, начало — 13 июня в 22:00 мск.