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09:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Юта» обыграла «Клипперс» в полуфинале Запада и повела в серии 2−0

Во втором матче полуфинала Западной конференции НБА «Юта Джаз» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 117:111 и повела в серии 2−0.

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Источник: AP 2021

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (37 очков), Джордан Кларксон (24 очка) и Джо Инглс (19 очков). Также дабл-дабл оформил Руди Гобер (13 очков и 20 подборов). У «Клипперс» наиболее результативными в матче стали Реджи Джексон (29 очков), Пол Джордж (27 очков и 10 подборов) и Кавай Леонард (21 очко).

Ранее в серии «Юта» нанесла поражение «Клипперс» со счётом 112:109. Третий матч серии пройдёт 13 июня. В предыдущем раунде «Джаз» прошли «Мемфис Гриззлиз» — 4−1, а «Клипперс» победили «Даллас Маверикс» — 4−3.

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации в третьем матче полуфинала Восточной конференции «Милуоки Бакс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 86:83 и сократил отставание в серии (1−2).

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