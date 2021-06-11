«Юта» обыграла «Клипперс» в полуфинале Запада и повела в серии 2−0

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (37 очков), Джордан Кларксон (24 очка) и Джо Инглс (19 очков). Также дабл-дабл оформил Руди Гобер (13 очков и 20 подборов). У «Клипперс» наиболее результативными в матче стали Реджи Джексон (29 очков), Пол Джордж (27 очков и 10 подборов) и Кавай Леонард (21 очко).