«Юта» обыграла «Клипперс» в полуфинале Запада и повела в серии 2−0
Во втором матче полуфинала Западной конференции НБА «Юта Джаз» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 117:111 и повела в серии 2−0.
Во втором матче полуфинала Западной конференции НБА «Юта Джаз» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 117:111 и повела в серии 2−0.
В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (37 очков), Джордан Кларксон (24 очка) и Джо Инглс (19 очков). Также
Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации в третьем матче полуфинала Восточной конференции «Милуоки Бакс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 86:83 и сократил отставание в серии (1−2).