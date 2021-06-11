В перепалку Такера и Дюрэнта на площадке вмешался охранник «Нетс»
Форвард «Бакс» Пи Джей Такер вступил в словесную перепалку с лидером «Нетс» Кевином Дюрэнтом во время третьего матча полуфинала Восточной конференции.
Форвард «Бакс» Пи Джей Такер вступил в словесную перепалку с лидером «Нетс» Кевином Дюрэнтом во время третьего матча полуфинала Восточной конференции.
Игроки стали выражать друг другу свое недовольство после фола Такера. Ситуация обострилась
По итогам данного эпизода Такер и Дюрэнт получили по техническому замечанию.