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10:16 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

В перепалку Такера и Дюрэнта на площадке вмешался охранник «Нетс»

Форвард «Бакс» Пи Джей Такер вступил в словесную перепалку с лидером «Нетс» Кевином Дюрэнтом во время третьего матча полуфинала Восточной конференции.

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Игроки стали выражать друг другу свое недовольство после фола Такера. Ситуация обострилась из-за появления на площадке охранника «Бруклина», который попытался вступиться за лидера команды.

По итогам данного эпизода Такер и Дюрэнт получили по техническому замечанию.

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