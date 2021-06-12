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08:54 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» вышла вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с «Атлантой»

ТАСС, 12 июня. «Филадельфия» в гостях со счетом 127:111 обыграла «Атланту» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, набравший 28 очков. В составе «Филадельфии» больше всего очков набрал центровой Джоэл Эмбиид — 27.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Филадельфии». Следующий матч пройдет 15 июня на площадке «Атланты».

По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.

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