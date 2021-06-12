«Филадельфия» вышла вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с «Атлантой»

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, набравший 28 очков. В составе «Филадельфии» больше всего очков набрал центровой Джоэл Эмбиид — 27.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Филадельфии». Следующий матч пройдет 15 июня на площадке «Атланты».