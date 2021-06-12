«Денвер» проиграл «Финиксу», несмотря на трипл-дабл Йокича, и уступает в серии 0−3

В составе победителей лучшими на площадке были Девин Букер (28 очков), Крис Пол (27 очков и восемь передач) и Джей Краудер (14 очков). Также дабл-дабл оформил Деандре Эйтон (10 очков и 15 подборов). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Никола Йокич (32 очка, 20 подборов и 10 передач), Монте Моррис (21 очко) и Майкл Портер (15 очков).