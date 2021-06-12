«Денвер» проиграл «Финиксу», несмотря на трипл-дабл Йокича, и уступает в серии 0−3
В третьем матче полуфинала Западной конференции НБА «Финикс Санз» на выезде обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 116:102 и повёл в серии
В третьем матче полуфинала Западной конференции НБА «Финикс Санз» на выезде обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 116:102 и повёл в серии
В составе победителей лучшими на площадке были Девин Букер (28 очков), Крис Пол (27 очков и восемь передач) и Джей Краудер (14 очков). Также
Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации в третьем матче полуфинала Восточной конференции «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 127:111 и повела в серии 2−1.