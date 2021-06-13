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10:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бекки Хэммон может возглавить «Портленд» или «Орландо»

Ассистент главного тренера «Сан-Антонио» Бекки Хэммон претендует на пост главного тренера «Портленда» и «Орландо».

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По информации The Athletic, 44-летняя специалистка уже прошла собеседование в «Орландо», также она входит в шорт-лист «Портленда». Хэммон работает в системе «Сан-Антонио» с 2014 года.

В феврале 2008 года Хэммон получила гражданство России, она выступала за российскую национальную команду по баскетболу, с которой становилась бронзовым призером Олимпийских игр и брала серебро чемпионата Европы. В России спортсменка выступала за ЦСКА, «Надежду» и «Спарту энд К».

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