Бекки Хэммон может возглавить «Портленд» или «Орландо»
Ассистент главного тренера «Сан-Антонио» Бекки Хэммон претендует на пост главного тренера «Портленда» и «Орландо».
Ассистент главного тренера «Сан-Антонио» Бекки Хэммон претендует на пост главного тренера «Портленда» и «Орландо».
По информации The Athletic, 44-летняя специалистка уже прошла собеседование в «Орландо», также она входит в
В феврале 2008 года Хэммон получила гражданство России, она выступала за российскую национальную команду по баскетболу, с которой становилась бронзовым призером Олимпийских игр и брала серебро чемпионата Европы. В России спортсменка выступала за ЦСКА, «Надежду» и «Спарту энд К».