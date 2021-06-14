«Финикс» всухую выиграл серию у «Денвера» и вышел в финал Западной конференции НБА

Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, набравший 37 очков. Девин Букер сделал дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. У «Денвера» 25 очков набрал Уилл Бартон, а Никола Йокич сделал дабл-дабл — 22 очка, 11 подборов. Отметим, что в концовке 3-й четверти Йокич был удален с площадки до конца игры.