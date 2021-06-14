«Финикс» всухую выиграл серию у «Денвера» и вышел в финал Западной конференции НБА
«Финикс Санз» обыграл «Денвер Наггетс» в 4-м матче серии ½ финала
«Финикс Санз» обыграл «Денвер Наггетс» в 4-м матче серии ½ финала
Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, набравший 37 очков. Девин Букер сделал
Таким образом, «Финикс» выиграл серию со счетом 4−0 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем противостояния «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс».
НБА.
«Денвер» — «Финикс» — 118:125 (22:28, 33:35, 28:33, 35:29).
Счет в серии: 0−4.