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09:34 (мск), источник: Sport24

«Финикс» всухую выиграл серию у «Денвера» и вышел в финал Западной конференции НБА

«Финикс Санз» обыграл «Денвер Наггетс» в 4-м матче серии ½ финала плей-офф Западной конференции НБА. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счетом 125:118 в пользу гостей.

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Самым результативным в составе победителей стал Крис Пол, набравший 37 очков. Девин Букер сделал дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. У «Денвера» 25 очков набрал Уилл Бартон, а Никола Йокич сделал дабл-дабл — 22 очка, 11 подборов. Отметим, что в концовке 3-й четверти Йокич был удален с площадки до конца игры.

Таким образом, «Финикс» выиграл серию со счетом 4−0 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с победителем противостояния «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА. Плей-оффЗападная конференция, ½ финала

«Денвер» — «Финикс» — 118:125 (22:28, 33:35, 28:33, 35:29).

Счет в серии: 0−4.

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