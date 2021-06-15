«Атланта» сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией»
ТАСС, 15 июня. «Атланта» дома со счетом 103:100 обыграла «Филадельфию» в четвертом матче серии второго раунда
ТАСС, 15 июня. «Атланта» дома со счетом 103:100 обыграла «Филадельфию» в четвертом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, оформивший
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет 17 июня на площадке «Филадельфии».
По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.