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09:07 (мск), источник: ТАСС

«Атланта» сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией»

ТАСС, 15 июня. «Атланта» дома со счетом 103:100 обыграла «Филадельфию» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, оформивший дабл-дабл (25 очков + 18 передач). Также дабл-даблы на счету его одноклубников Джона Коллинза (14 очков + 12 подборов) и Клинта Капелы (12 очков + 13 подборов), а также баскетболистов «Филадельфии» Джоэла Эмбиида (17 очков + 21 подбор) и Бена Симмонса (11 очков + 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет 17 июня на площадке «Филадельфии».

По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.

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