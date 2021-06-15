В НБА установлен рекорд по числу травмированных суперзвёзд в плей-офф
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг станет седьмым участником Матча звезд НБА, который пропустит игру
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг станет седьмым участником Матча звезд НБА, который пропустит игру
Это является рекордным показателем в истории лиги, сообщает аналитик ESPN Кирк Голдсберри на своей странице в «Твиттере».
Ранее в постсезоне из строя не выбывало более 6 звёздных баскетболистов. В этом году как минимум один матч
Сезон НБА проходит в экспериментальном формате в непривычные сроки