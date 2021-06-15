«Клипперс» сравняли счет в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Ютой»
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» сравнял счет в четвертьфинальной серии
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» сравнял счет в четвертьфинальной серии
Четвертая встреча команд, прошедшая в
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующая игра пройдет 16 июня на площадке «Юты».
В матче другой четвертьфинальной серии «Атланта» на своем паркете победила «Филадельфию» — 103:100. Команды одержали по две победы.