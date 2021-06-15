«Клипперс» сравняли счет в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Ютой»

Четвертая встреча команд, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 118:104 (30:13, 38:31, 26:29, 24:31) в пользу хозяев, в составе которых по 31 очку набрали Пол Джордж и Кавай Ленард. У «Юты» 37 очков на свой счет записал Донован Митчелл.