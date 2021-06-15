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10:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Клипперс» сравняли счет в четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Ютой»

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» сравнял счет в четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой».

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Источник: Reuters

Четвертая встреча команд, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 118:104 (30:13, 38:31, 26:29, 24:31) в пользу хозяев, в составе которых по 31 очку набрали Пол Джордж и Кавай Ленард. У «Юты» 37 очков на свой счет записал Донован Митчелл.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Следующая игра пройдет 16 июня на площадке «Юты».

В матче другой четвертьфинальной серии «Атланта» на своем паркете победила «Филадельфию» — 103:100. Команды одержали по две победы.

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