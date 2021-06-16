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08:55 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Милуоки» в матче плей-офф НБА

ТАСС, 16 июня. «Бруклин» дома обыграл «Милуоки» со счетом 114:108 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AFP 2021

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, оформивший трипл-дабл (49 очков + 17 подборов + 10 передач). У «Милуоки» дабл-дабл на счету Янниса Адетокунбо (34 очка + 12 подборов).

«Бруклин» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−2. Следующий матч пройдет 18 июня на площадке «Милуоки».

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам регулярного чемпионата «Бруклин» занял второе место в таблице Восточной конференции, «Милуоки» стал третьим. В первом раунде плей-офф «Бруклин» обыграл «Бостон» (4−1 в серии), «Милуоки» победил «Майами» (4−0).

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