Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Милуоки» в матче плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, оформивший трипл-дабл (49 очков + 17 подборов + 10 передач). У «Милуоки» дабл-дабл на счету Янниса Адетокунбо (34 очка + 12 подборов).

«Бруклин» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−2. Следующий матч пройдет 18 июня на площадке «Милуоки».

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