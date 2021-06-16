Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Милуоки» в матче плей-офф НБА
ТАСС, 16 июня. «Бруклин» дома обыграл «Милуоки» со счетом 114:108 в пятом матче серии второго раунда
ТАСС, 16 июня. «Бруклин» дома обыграл «Милуоки» со счетом 114:108 в пятом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, оформивший
«Бруклин» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−2. Следующий матч пройдет 18 июня на площадке «Милуоки».
По итогам регулярного чемпионата «Бруклин» занял второе место в таблице Восточной конференции, «Милуоки» стал третьим. В первом раунде