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18:19 (мск), источник: ТАСС

Самый ценный игрок сезона НБА Никола Йокич пропустит Олимпиаду

БЕЛГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Центровой сборной Сербии по баскетболу Никола Йокич не сыграет на Олимпийских играх в Токио в случае попадания команды на турнир. Комментарий игрока приводит информационное агентство Tanjug.

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Источник: AP 2021

«К моему большому сожалению, это тот самый момент, когда я должен объявить, что, несмотря на мое огромное желание, я не в силах выступить за сборную. Просто состояние моего тела требует более длительного отсутствия для восстановления. Это позиция клуба, с которой я должен согласиться. Я убежден, что и без меня ребята находятся на том уровне, чтобы добиться такого результата, который принесет всем нам много радости», — сказал Йокич.

С 29 июня по 4 июля сербы сыграют в Белграде в квалификационном турнире Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Йокичу 26 лет, он с 2015 года представляет клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер». В прошедшем регулярном чемпионате он был признан самым ценным игроком лиги. Йокич трижды участвовал в Матче всех звезд НБА. Вместе со сборной Сербии он стал серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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