Самый ценный игрок сезона НБА Никола Йокич пропустит Олимпиаду

«К моему большому сожалению, это тот самый момент, когда я должен объявить, что, несмотря на мое огромное желание, я не в силах выступить за сборную. Просто состояние моего тела требует более длительного отсутствия для восстановления. Это позиция клуба, с которой я должен согласиться. Я убежден, что и без меня ребята находятся на том уровне, чтобы добиться такого результата, который принесет всем нам много радости», — сказал Йокич.