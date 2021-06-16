«Клипперс» получили плохие новости по Каваю Леонарду

По данным источника, у баскетболиста диагностировали растяжение связок колена на правой ноге.

Таким образом, форвард «Клипперс» не сможет принять участие в пятом матче серии второго раунда плей-офф с «Ютой Джаз». В настоящее время счёт в серии 2−2.

До этого 29-летний Леонард принял участие во всех 11 матчах плей-офф нынешнего сезона. Он в среднем набирал 30,3 очка, делал 7,7 подбора и 4,4 передачи. Игрок проводил на площадке в среднем 39,3 минуты.