«Клипперс» получили плохие новости по Каваю Леонарду
Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард выбыл на неопределённый срок, сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.
Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард выбыл на неопределённый срок, сообщает известный инсайдер Шэмс Чарания.
По данным источника, у баскетболиста диагностировали растяжение связок колена на правой ноге.
Таким образом, форвард «Клипперс» не сможет принять участие в пятом матче серии второго раунда
До этого 29-летний Леонард принял участие во всех 11 матчах
14 июня Кавай не смог доиграть четвёртый матч серии с «Ютой» (118:104, 2−2)