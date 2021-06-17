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08:34 (мск), источник: ТАСС

Ламело Болл признан лучшим новичком сезона в НБА

ТАСС, 17 июня. Американский разыгрывающий Ламело Болл, выступающий за «Шарлотт», признан лучшим новичком сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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Боллу 19 лет, «Шарлотт» выбрал его на драфте 2020 года под общим третьим номером. Его старший брат Лонзо был выбран «Лос Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года. Это первый случай в истории НБА, когда двух братьев выбрали в первой пятерке.

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В прошедшем регулярном чемпионате американец набирал в среднем за игру 15,8 очка, делал 5,9 подбора, 6,1 передачи и 1,6 перехвата. 10 января Болл стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл. В матче против «Атланты» (113:105) он набрал 22 очка, сделал 12 подборов и 11 передач. На момент рекорда ему исполнилось 19 лет 140 дней.

«Шарлотт» по итогам регулярного чемпионата занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и в раунде плей-ин уступил «Индиане» (117:144).

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