«Атланта» одержала третью победу в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией»

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, набравший 39 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Джон Коллинз (19 очков + 11 подборов) и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (37 очков + 13 подборов). Янг стал четвертым игроком в истории «Атланты», набравшим 20 и более очков в десяти играх плей-офф подряд.