«Атланта» одержала третью победу в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией»
ТАСС, 17 июня. «Атланта» в гостях со счетом 109:106 обыграла «Филадельфию» в пятом матче серии второго раунда
ТАСС, 17 июня. «Атланта» в гостях со счетом 109:106 обыграла «Филадельфию» в пятом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, набравший 39 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Атланты». Следующий матч пройдет 19 июня в Атланте.
По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.