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09:24 (мск), источник: ТАСС

«Атланта» одержала третью победу в серии второго раунда плей-офф НБА с «Филадельфией»

ТАСС, 17 июня. «Атланта» в гостях со счетом 109:106 обыграла «Филадельфию» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, набравший 39 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Джон Коллинз (19 очков + 11 подборов) и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (37 очков + 13 подборов). Янг стал четвертым игроком в истории «Атланты», набравшим 20 и более очков в десяти играх плей-офф подряд.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Атланты». Следующий матч пройдет 19 июня в Атланте.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.

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