«Клипперс» вышли вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с «Ютой»
ТАСС, 17 июня. «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Юту» со счетом 119:111 в пятом матче серии второго раунда
ТАСС, 17 июня. «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Юту» со счетом 119:111 в пятом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Клипперс» Пол Джордж, в активе которого 37 очков и 16 подборов.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Клипперс». Следующий матч пройдет 19 июня в
По итогам регулярного чемпионата «Юта» заняла первое место в таблице Западной конференции, «Клипперс» стали четвертыми.