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10:06 (мск), источник: Матч ТВ

Карлайл сообщил об уходе с поста главного тренера «Далласа» после 13 лет работы в клубе

Рик Карлайл сообщил о решении покинуть пост главного тренера «Даллас Маверикс».

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Источник: Reuters

61-летний специалист проработал в клубе последние 13 лет.

— После нескольких разговоров с Марком Кубаном [владельцем команды] я принял строго личное решение оставить должность тренера. Несмотря на то, что у меня еще были два года контракта, я очень рад следующему шагу в своей карьере, — говорится в сообщении тренера.

«Даллас» вместе с Карлайлом завоевали титул чемпиона НБА в 2011 году. Специалист покидает клуб с рекордом в 555 побед и 478 поражений.

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