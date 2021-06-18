Карлайл сообщил об уходе с поста главного тренера «Далласа» после 13 лет работы в клубе
Рик Карлайл сообщил о решении покинуть пост главного тренера «Даллас Маверикс».
Рик Карлайл сообщил о решении покинуть пост главного тренера «Даллас Маверикс».
61-летний специалист проработал в клубе последние 13 лет.
— После нескольких разговоров с Марком Кубаном [владельцем команды] я принял строго личное решение оставить должность тренера. Несмотря на то, что у меня еще были два года контракта, я очень рад следующему шагу в своей карьере, — говорится в сообщении тренера.
«Даллас» вместе с Карлайлом завоевали титул чемпиона НБА в 2011 году. Специалист покидает клуб с рекордом в 555 побед и 478 поражений.