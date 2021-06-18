«Милуоки» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Бруклином»
ТАСС, 18 июня. «Милуоки» дома обыграл «Бруклин» со счетом 104:89 в шестом матче серии второго раунда
ТАСС, 18 июня. «Милуоки» дома обыграл «Бруклин» со счетом 104:89 в шестом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, оформивший
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающий матч пройдет 20 июня на площадке «Бруклина».
По итогам регулярного чемпионата «Бруклин» занял второе место в таблице Восточной конференции, «Милуоки» стал третьим. В серии первого раунда