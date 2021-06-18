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10:00 (мск), источник: ТАСС

«Милуоки» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Бруклином»

ТАСС, 18 июня. «Милуоки» дома обыграл «Бруклин» со счетом 104:89 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл (38 очков + 10 подборов). Дабл-даблы также на счету его одноклубника Янниса Адетокунбо (30 очков + 17 подборов) и представителя «Бруклина» Кевина Дюранта (32 очка + 11 подборов) .

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающий матч пройдет 20 июня на площадке «Бруклина».

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам регулярного чемпионата «Бруклин» занял второе место в таблице Восточной конференции, «Милуоки» стал третьим. В серии первого раунда плей-офф «Бруклин» обыграл «Бостон» (4−1), «Милуоки» победил «Майами» (4−0).

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