«Милуоки» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Бруклином»

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл (38 очков + 10 подборов). Дабл-даблы также на счету его одноклубника Янниса Адетокунбо (30 очков + 17 подборов) и представителя «Бруклина» Кевина Дюранта (32 очка + 11 подборов) .

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающий матч пройдет 20 июня на площадке «Бруклина».

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