«Филадельфия» сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Атлантой»
ТАСС, 19 июня. «Филадельфия» в гостях со счетом 104:99 обыграла «Атланту» в шестом матче серии второго раунда
ТАСС, 19 июня. «Филадельфия» в гостях со счетом 104:99 обыграла «Атланту» в шестом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, набравший 34 очка и сделавший 12 передач.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3.
По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.