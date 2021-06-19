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08:26 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Атлантой»

ТАСС, 19 июня. «Филадельфия» в гостях со счетом 104:99 обыграла «Атланту» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, набравший 34 очка и сделавший 12 передач. Дабл-даблы также оформили его одноклубники Кевин Хертер (17 очков + 11 подборов), Клинт Капела (14 очков + 11 подборов) и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (22 очка + 13 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам регулярного чемпионата «Филадельфия» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Атланта» стала пятой.

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