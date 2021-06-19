«Филадельфия» сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Атлантой»

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, набравший 34 очка и сделавший 12 передач. Дабл-даблы также оформили его одноклубники Кевин Хертер (17 очков + 11 подборов), Клинт Капела (14 очков + 11 подборов) и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид (22 очка + 13 подборов).