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09:28 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес Клипперс» впервые вышел в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС, 19 июня. «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Юту» со счетом 131:119 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AFP 2021

Самыми результативными игроками матча стали форвард «Клипперс» Терэнс Мэнн и атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл, набравшие по 39 очков. Дабл-даблы оформили игрок команды из Лос-Анджелеса Реджи Джексон (27 очков + 10 передач), а также баскетболисты «Юты» Ройс О'Нил (21 очко + 10 подборов) и Руди Гобер (12 очков + 10 подборов).

«Клипперс» выиграли серию до четырех побед со счетом 4−2 и впервые вышли в полуфинал плей-офф, где сыграют с «Финиксом».

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам регулярного чемпионата «Юта» заняла первое место в таблице Западной конференции, «Клипперс» стали четвертыми.

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