«Лос-Анджелес Клипперс» впервые вышел в полуфинал плей-офф НБА
ТАСС, 19 июня. «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Юту» со счетом 131:119 в шестом матче серии второго раунда
ТАСС, 19 июня. «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Юту» со счетом 131:119 в шестом матче серии второго раунда
Самыми результативными игроками матча стали форвард «Клипперс» Терэнс Мэнн и атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл, набравшие по 39 очков.
«Клипперс» выиграли серию до четырех побед со счетом 4−2 и впервые вышли в полуфинал
По итогам регулярного чемпионата «Юта» заняла первое место в таблице Западной конференции, «Клипперс» стали четвертыми.