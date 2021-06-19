«Лос-Анджелес Клипперс» впервые вышел в полуфинал плей-офф НБА

Самыми результативными игроками матча стали форвард «Клипперс» Терэнс Мэнн и атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл, набравшие по 39 очков. Дабл-даблы оформили игрок команды из Лос-Анджелеса Реджи Джексон (27 очков + 10 передач), а также баскетболисты «Юты» Ройс О'Нил (21 очко + 10 подборов) и Руди Гобер (12 очков + 10 подборов).