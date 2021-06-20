«Милуоки» обыграл «Бруклин» в овертайме и вышел в финал Восточной конференции

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на его счету 48 очков.

Благодаря победе «Милуоки» вышел в финал Восточной конференции, в котором встретится с победителем серии «Филадельфия» — «Атланта» (счет в серии — 3−3, седьмой матч состоится 21 июня).