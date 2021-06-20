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09:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милуоки» обыграл «Бруклин» в овертайме и вышел в финал Восточной конференции

«Милуоки» обыграл «Бруклин» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 115:111 ОТ.

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Источник: Reuters

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на его счету 48 очков.

Благодаря победе «Милуоки» вышел в финал Восточной конференции, в котором встретится с победителем серии «Филадельфия» — «Атланта» (счет в серии — 3−3, седьмой матч состоится 21 июня).

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НБА

Плей-офф

Восток

Второй раунд

Седьмой матч

«Бруклин» — «Милуоки» — 111:115 ОТ (28:25, 25:22, 28:35, 28:27, 2:6).

Б: Дюрант (48), Харден (22), Гриффин (17 + 11 подборов).

М: Адетокумбо (40 + 13 подборов), Миддлтон (23 + 10 подборов), Лопес (17).

Счет в серии: 3−4.

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