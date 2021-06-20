«Милуоки» обыграл «Бруклин» в овертайме и вышел в финал Восточной конференции
«Милуоки» обыграл «Бруклин» в седьмом матче серии второго раунда
«Милуоки» обыграл «Бруклин» в седьмом матче серии второго раунда
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на его счету 48 очков.
Благодаря победе «Милуоки» вышел в финал Восточной конференции, в котором встретится с победителем серии «Филадельфия» — «Атланта» (счет в серии — 3−3, седьмой матч состоится 21 июня).
НБА
Плей-офф
Восток
Второй раунд
Седьмой матч
«Бруклин» — «Милуоки» — 111:115 ОТ (28:25, 25:22, 28:35, 28:27, 2:6).
Б: Дюрант (48), Харден (22), Гриффин (17 + 11 подборов).
М: Адетокумбо (40 + 13 подборов), Миддлтон (23 + 10 подборов), Лопес (17).
Счет в серии: 3−4.