«Финикс» броском с сиреной вырвал победу у «Клипперс» и повёл в финале Запада — 2−0

В составе победителей лучшими на площадке были Кэмерон Пэйн (29 очков и 9 передач), Деандре Эйтон (24 очка и 14 подборов) и Девин Букер (20 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в игре стали Пол Джордж (26 очков), Реджи Джексон (19 очков) и Ивица Зубац (14 очков и 11 подборов). Эйтон забил победный данк с финальной сиреной после передачи Джея Краудера.