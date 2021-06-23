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08:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Ключевой игрок «Лейкерс» арестован за хранение марихуаны

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекс Карузо арестован в Сан-Антонио за хранение марихуаны, сообщает Complex Sports.

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Источник: AFP 2021

27-летний баскетболист был задержан полицией университета Техас A&M в округе Бразос во вторник. При обыске у Карузо была найдена марихуана в объеме менее 2 унций (55 граммов).

Алекс был освобожден после уплаты двух отдельных штрафов в размере 3 500 долларов. Согласно законодательству штата, уголовная ответственность грозит за объемы хранения марихуаны более 4 унций.

Действующий контракт с «Лос-Анджелесом» Карузо истекает по окончании нынешнего сезона. Игрок выйдет на рынок свободных агентов и может покинуть команду. Карузо в прошлом сезоне был одним из ключевых игроков ротации «Лейкерс» и ценился своей эффективностью в защите.

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