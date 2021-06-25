Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Германия
Венгрия
22
Хоккей. НХЛ
24.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Уэльс
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Италия
Австрия
Все события
Фоторепортажи
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Эксперт: Кевин Лав вызван в сборную США из-за того, что он белый

Аналитик НБА Джален Роуз считает, что вызов в сборную США тяжёлого форварда «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава обусловлен цветом кожи баскетболиста.

Наверх
Источник: AFP 2021

«Кевин Лав в команде из-за того, что он белый. Не бойтесь создать полностью черную команду, представляющую Соединенные Штаты Америки. Я разочарован этим. Любой, кто смотрел матчи НБА в этом году, знает, что у Кевина Лава не было звездного сезона. Лав не был лучшим игроком в своей команде и явно не заслуживает того, чтобы быть в этом составе сборной США.

Место Лава должно было достаться Деандре Эйтону, который проводит потрясающий плей-офф в составе «Финикс Санз», — приводит слова Роуза The Spun.

Лав в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 12,2 очка за игру (худший показатель с сезона новичка) и 7,4 подбора (антирекорд карьеры).

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Свежая кровь: как должна омолаживаться сборная России
УЕФА составил символическую сборную группового этапа Евро
Агент: Черчесов сам уйдет, если поймет, что не приносит пользу
Ведущий «Матч ТВ» раскрыл детали скандального эфира с Бузовой
Перес о Чеферине: Он повышает себе зарплату, а футбол умирает
«Краснодар» начал переговоры с «Арсеналом» по трансферу Торрейры
«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли. Впервые с 1993 года
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь