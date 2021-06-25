Эксперт: Кевин Лав вызван в сборную США из-за того, что он белый
Аналитик НБА Джален Роуз считает, что вызов в сборную США тяжёлого форварда «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава обусловлен цветом кожи баскетболиста.
Аналитик НБА Джален Роуз считает, что вызов в сборную США тяжёлого форварда «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава обусловлен цветом кожи баскетболиста.
«Кевин Лав в команде
Место Лава должно было достаться Деандре Эйтону, который проводит потрясающий
Лав в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 12,2 очка за игру (худший показатель с сезона новичка) и 7,4 подбора (антирекорд карьеры).