Эксперт: Кевин Лав вызван в сборную США из-за того, что он белый

«Кевин Лав в команде из-за того, что он белый. Не бойтесь создать полностью черную команду, представляющую Соединенные Штаты Америки. Я разочарован этим. Любой, кто смотрел матчи НБА в этом году, знает, что у Кевина Лава не было звездного сезона. Лав не был лучшим игроком в своей команде и явно не заслуживает того, чтобы быть в этом составе сборной США.



Место Лава должно было достаться Деандре Эйтону, который проводит потрясающий плей-офф в составе «Финикс Санз», — приводит слова Роуза The Spun.



Лав в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 12,2 очка за игру (худший показатель с сезона новичка) и 7,4 подбора (антирекорд карьеры).