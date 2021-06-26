«Милуоки» обыграл «Атланту» и сравнял счет в серии
В ночь на 26 июня (мск) состоялся второй матч финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» — «Атланта Хокс». Встреча завершилась победой «Бакс» со счетом 125:91.
В ночь на 26 июня (мск) состоялся второй матч финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» — «Атланта Хокс». Встреча завершилась победой «Бакс» со счетом 125:91.
Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, набравший 25 очков. Еще 22 очка принес Джру Холидэй.
У «Хоукс» больше всех набрал Трей Янг — 15 очков.
Счет в серии стал 1−1. Следующий матч команды приведут 28 июня.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция. Финал
«Милуоки» — «Атланта» — 125:91 (34:28, 43:17, 26:18, 22:28).