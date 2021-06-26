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08:25 (мск), источник: Sport24

«Милуоки» обыграл «Атланту» и сравнял счет в серии

В ночь на 26 июня (мск) состоялся второй матч финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» — «Атланта Хокс». Встреча завершилась победой «Бакс» со счетом 125:91.

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Источник: Reuters

Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, набравший 25 очков. Еще 22 очка принес Джру Холидэй.

У «Хоукс» больше всех набрал Трей Янг — 15 очков.

Счет в серии стал 1−1. Следующий матч команды приведут 28 июня.

НБА. Плей-офф

Восточная конференция. Финал

«Милуоки» — «Атланта» — 125:91 (34:28, 43:17, 26:18, 22:28).

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